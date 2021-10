Libano: patriarca Rai incontra Aoun, Miqati e Berri, focus su giudice Bitar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patriarca maronita del Libano, cardinale Bechara Rai, ha incontrato separatamente il presidente Michel Aoun, il primo ministro Najib Miqati e il presidente del parlamento Nabih Berri per discutere dello stallo politico scaturito dalle polemiche sulle indagini del giudice Tarek Bitar. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”. Secondo la soluzione proposta dal patriarca maronita, le indagini per l’esplosione del 4 agosto 2020 al porto di Beirut dovrebbero proseguire senza interrogare l’ex primo ministro Hassan Diab e gli ex ministri indagati da Bitar.(Lib)