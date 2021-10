Energia: saudita Aramco rivela nuovi investimenti in progetti di idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della conferenza della Future Investment Initiative, in corso a Riad, il colosso petrolifero saudita Aramco ha annunciato nuovi investimenti in progetti di idrogeno verde, con lo scopo di guidare l’innovazione e gli investimenti privati in settori emergenti. Lo riferisce il portale informativo economico “Trade Arabia”. Aramco sta perseguendo opportunità di investimento dirette verso l’obiettivo di annullare le emissioni nette entro il 2050.(Res)