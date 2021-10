Energia: emiratina Adnoc attingerà all'energia nucleare e solare per produrre elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Abu Dhabi National Oil Corporation (Adnoc), la compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, attingerà all’energia nucleare e solare per produrre elettricità. Lo rende noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale l’annuncio arriva in seguito a un accordo con la Emirates Water and Electricity Company (Ewec), in linea con il recente impegno degli emirati di raggiungere zero emissioni di carbonio. La società di proprietà statale “è destinata a diventare la prima compagnia di petrolio e gas al mondo a decarbonizzare completamente la sua produzione di elettricità”, ha dichiarato Adnoc in una nota. (Res)