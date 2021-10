Libia: ex ministro Fathi Ben Shatwan annuncia candidatura alle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del comitato direttivo del partito Movimento per il progetto nazionale, Fathi Bin Shatwan, ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali previste per il 24 dicembre prossimo. Lo ha riferito il sito web d’informazione “Afrigate” affermando che Ben Shatwan ha confermato in un post su Facebook che la sua candidatura rientra dell'iniziativa “Progetto di civiltà rinascimentale libica", da egli stesso lanciata con un gruppo di personalità nazionali provenienti da tutte le regioni della Libia. Ben Shatwan, già ministro dell’Energia e dell’Industria durante l’era Gheddafi fino al 2006, ha annunciato una serie di programmi di sviluppo per affrontare i problemi e le sfide della Libia in vari campi, con l’obiettivo di portare la nazione araba nel novero dei Paesi più sviluppati al mondo. (Lit)