Pensioni: Bombardieri, se governo andrà avanti prima mobilitazione e poi ulteriori pressioni

- Sulle pensioni "siamo aperti al confronto fino all’ultimo minuto. Se il governo andrà avanti, prima ci sarà la mobilitazione e poi la decisione su come fare pressione". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a "Radio Anch'io" su Rai Radio1, dopo la rottura di ieri sera sulla manovra tra sindacati e governo. È andata male ieri perché non ci sono vedute identiche sullo sviluppo di questo paese. Non c'è un'idea diversa di Paese rispetto a prima della pandemia. Chiediamo di pensare di più ai giovani e alle donne", ha spiegato. "Per i giovani chiediamo contributi figurativi per i periodi di formazione. Per le donne - ha aggiunto il leader del sindacato - attenzione per i periodi spesi per la cura della famiglia". "Noi - ha ribadito Bombardieri - lo sciopero lo facciamo e non lo proclamiamo. Aspettiamo cosa decide il Consiglio dei ministri e siamo pronti a riprendere il confronto a qualsiasi ora del giorno e della notte, fino all'ultimo minuto possibile. Se così non fosse valuteremo la mobilitazione, il grado e il tipo. Per far pressione sul governo per modificare le sue scelte".(Rin)