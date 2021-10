Droga: traffico di fentanyl e sostanze psicoattive sul darkweb, 39 misure cautelari in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle prime ore di questa mattina, i militari del comando carabinieri per la tutela della salute stanno notificando in tutta Italia 39 misure di custodia cautelare, in carcere e ai domiciliari nei confronti di altrettante persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, dei delitti di autoriciclaggio, importazione e traffico aggravati di fentanyl, droga dello stupro, catinoni sintetici e altri principi farmacologici appartenenti alla categoria delle nuove sostanze psicoattive, acquistati sul deep e sul darkweb. Nell’operazione, che vede impiegati oltre 200 militari, sono in corso anche numerose perquisizioni. Le misure, emesse dal Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, sono scattate a seguito di articolate e complesse indagini coordinate dalla Procura della Repubblica della Capitale, e sono eseguite con la collaborazione dei reparti dell’Arma locale, dei nuclei cinofili, nonché con il supporto dei nuclei elicotteri, dei Ris e di Europol.(Rer)