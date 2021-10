Cop26: Di Maio, non esiste un Panieta B, al lavoro per ridurre emissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un Pianeta B: la Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop26) che si terrà la settimana prossima a Glasgow, nel Regno Unito, sarà un’importante opportunità per avere intorno al tavolo i leader dei paesi più importanti al mondo per cercare di applicare regole condivise per abbassare il riscaldamento globale. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, a “Radio Anch’io”. Secondo Di Maio, l'evento sarà un’occasione anche per “fare in modo che nei prossimi anni gli Stati che sono protagonisti delle emissioni che stanno inquinando il globo possano avviare politiche per allentare gli stravolgimenti climatici. L’Europa produce il 7-8 per cento delle emissioni mondiali, il problema è altrove”. Secondo il titolare della Farnesina, infatti, “ci sono Paesi che non hanno la stessa proporzione sul numero abitanti che inquinano molto di più. Il continente africano che emette il 3 per cento delle emissioni globali sta pagando il prezzo più alto”. “Dobbiamo correre e per questo motivo stiamo creando a livello globale un fondo da 100 miliardi per finanziare la transizione ecologica per i Paesi che sono più indietro”, ha detto Di Maio, secondo cui è necessario “aiutare i Paesi che meno ce la fanno a convertirsi”. Inoltre, ha concluso il titolare della Farnesina, “serve un dialogo con Cina, India e Russia che sono protagonisti di questi livelli di emissioni”. (Res)