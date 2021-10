Germania: SpD, Verdi e Fdp vogliono fermare aumento organico Forze armante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), i Verdi e il Partito liberaldemocratico (Fdp) intendono fermare l'espansione dell'organico delle Forze armate della Germania (Bundeswehr) da 183 mila a 203 mila effettivi nei prossimi dieci anni, progettato dalla ministra della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). È quanto riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando che le tre forze politiche sono impegnate nei negoziati per la formazione del prossimo governo federale di coalizione. In particolare, a essere contrari al potenziamento della Bundeswehr sono la SpD e i Verdi. A sua volta, la Fdp non si opporrebbe, se venisse garantito che le Forze armate tedesche riusciranno a svolgere i propri compiti anche con meno personale del previsto. Alla base della decisione di socialdemocratici ed ecologisti, vi è l'intenzione di aumentare la spesa pubblica per la protezione del clima e le politiche sociali, riducendo quindi gli investimenti per la difesa. A tal fine, fermare l'espansione della Bundeswehr farebbe risparmiare un notevole ammontare di fondi da allocare altrove. (Geb)