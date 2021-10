Afghanistan: Di Maio, concentrare aiuti umanitari su diritti delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli interventi umanitari in Afghanistan devono concentrarsi anche sui diritti delle donne. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio Anch’io”, specificando che il tema verrà portato all’attenzione dei leader del G20 che si riuniranno questo fine settimana a Roma. “Siamo preoccupati che il sistema finanziario afgano possa implodere. Ne ho parlato con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e conveniamo che serva un meccanismo per non dare soldi ai talebani ma che consenta di far funzionare la macchina dello Stato. L’aiuto umanitario non basta, dobbiamo far funzionare la macchina dello Stato prima che imploda e causi fenomeni” legati al terrorismo e ingenti flussi migratori, ha detto Di Maio. (Res)