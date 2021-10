Governo: Bombardieri (Uil), non sono deluso da Draghi ma pensa alle casse e tutela multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono deluso da Draghi. Aspettavo di vedere se fosse l'allievo di Federico Caffè o il presidente della Bce. Sta facendo scelte liberiste e non sta combattendo le grandi diseguaglianze in questo Paese". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Draghi pensa alle casse e tutela le multinazionali. Costo energia, fisco, tassazione minima: tutto scaricato sui lavoratori e non su grandi aziende", ha poi aggiunto. (Rin)