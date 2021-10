Quirinale: Di Maio, parlando di voto anticipato il presidente della Repubblica non lo eleggeremo mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si inizia un dibattito sul voto anticipato il presidente della Repubblica non lo si eleggerà mai. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio Anch’io”. “Se cominciamo a parlare di voto anticipato e facciamo piombare nel dibattito sul Quirinale questo tema, mettendo a repentaglio l’applicazione del Pnrr, il presidente della Repubblica non lo eleggeremo mai”, ha detto Di Maio. Il capo dello Stato, ha proseguito, “va eletto con lo spirito di chi vuole dare una guida solida al Paese”. Ricordando i dati positivi per l’economia e l’export italiani, Di Maio ha fatto presente che “l’interruzione di questi trend con una crisi politica provocherebbe un danno consistente in termini economici”. “Con questo gioco di fare nomi ci stiamo bruciando delle personalità”, ha inoltre sottolineato il ministro. (Res)