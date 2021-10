India: Covid, 13.451 nuovi casi e 585 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13.451 i nuovi casi di coronavirus e 585 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell’India. Il totale dei contagi è salito a 34.215.653 mentre quello delle vittime a 455.653. Su 1.305.962 test effettuati ieri il tasso di positività è dell’1,03 per cento. I casi attivi sono 162.661, 1.155 meno di ieri, e quelli risolti 33.597.339, 14.021 in più. Il tasso di guarigione è del 98,19 per cento e quello di letalità dell’1,33 per cento. Nello Stato del Kerala si concentra il maggior numero di casi attivi, 75.058, in calo di 279 unità rispetto al giorno precedente. L’India è al secondo posto al mondo per contagi dopo gli Stati Uniti e al terzo per decessi, dopo Usa e Brasile. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrati 1.035.325.577 dosi, di cui 5.589.124 ieri. (segue) (Inn)