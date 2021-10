India: Covid, 13.451 nuovi casi e 585 decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese è stata individuata alla fine del 2020 la cosiddetta variante Delta (B.1.617.2, uno dei tre sottoceppi del ceppo B.1.617). A giugno è emersa anche la cosiddetta variante Delta plus (AY.1, che presenta la mutazione K417N). Questa settimana dall’India sono stati segnalati al database globale Gisaid 17 casi della nuova variante AY.4.2, sottoceppo della Delta, già sotto osservazione nel Regno Unito. I 17 casi riguardano sei Stati/Territori: sette sono stati individuati nell’Andhra Pradesh, quattro nel Kerala, due ciascuno nel Telangana e nel Karnataka e uno ciascuno nel Maharashtra e nel Jammu e Kashmir. L’Insacog (Indian Sars-CoV-2 Consortium on Genomics) è il forum istituito dal ministero della Sanità per monitorare il sequenziamento del genoma e la variazione del coronavirus. (segue) (Inn)