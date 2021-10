Omofobia: Di Maio, il Ddl Zan è un disegno di legge sacrosanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ddl Zan è un disegno di legge sacrosanto e dovrebbe diventare legge in pochi minuti mentre sono mesi che se ne discute. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Radio Anch’io”. “Credo che serva grande responsabilità”, ha detto il ministro, ricordando che l’Italia “è un Paese in cui ci sono ancora forti discriminazioni contro le persone omossessuali e dobbiamo irrigidire le misure per fare in modo che episodi come certe aggressioni che si sono verificate in questi mesi si fermino”. “Abbiamo bisogno di quella legge perché questo è un Paese in cui si discrimina ancora troppo”, ha detto Di Maio. (Res)