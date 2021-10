Usa: Biden, investire nelle persone oltre che nelle infrastrutture fisiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è sufficiente investire solo nelle nostre infrastrutture fisiche, bisogna anche investire nelle persone. Lo scrive su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. "Questo è ciò che fa l'agenda Build Back Better: investe nella cura dei bambini, combatte la crisi climatica e ci rende competitivi nel 21esimo secolo", spiega l'inquilino della Casa Bianca, in riferimento al piano per le infrastrutture da 1.200 miliardi e al pacchetto di riconciliazione da 3.500 miliardi per welfare e lotta al cambiamento climatico.(Nys)