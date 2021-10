Giappone: elezioni generali, Ldp perderà seggi ma manterrà maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) perderà seggi alle elezioni del prossimo 31 ottobre, ma manterrà una agevole maggioranza grazie all'alleanza col partito Komeito. E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio dell'agenzia di stampa "Kyodo" pubblicato oggi, 27 ottobre. Dal sondaggio emerge che il Pld non riuscirà a mantenere i 276 seggi attualmente detenuti alla Camera bassa, che ne conta in tutto 465; il Partito costituzionale democratico, principale forza di opposizione del Paese, fatica però a tradurre in ulteriori consensi la flessione del Pld. Secondo il sondaggio, Pld e Komeito potrebbero ottenere assieme 261 seggi alla Camera bassa, un numero sufficiente a controllare le commissioni parlamentari e far progredire la loro agenda legislativa. (segue) (Git)