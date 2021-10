Giappone: elezioni generali, Ldp perderà seggi ma manterrà maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto ufficialmente inizio in Giappone la campagna elettorale in vista delle elezioni generali che si terranno in quel Paese il 31 ottobre prossimo. Il primo ministro, Fumio Kishida, punta ad ottenere un mandato popolare esplicito per attuare le sue politiche di rilancio economico e rafforzamento del profilo difensivo del Paese. I candidati alle elezioni si contenderanno 465 seggi alla Camera dei rappresentanti della Dieta, nota anche come Camera bassa. Il Partito liberaldemocratico e il suo alleato storico, il partito Komeito, paiono in grado di riconfermare la maggioranza assoluta alla Camera, ma dalle dimensioni effettive della prossima maggioranza di governo dipenderà la capacità del prossimo premier giapponese di condurre agevolmente l'attività esecutiva. Kishida si è insediato alla guida del governo giapponese soltanto lo scorso 4 ottobre, dopo aver vinto l'elezione per la presidenza del Partito liberaldemocratico ed essere subentrato all'ex premier Yoshihide Suga a pochi giorni dalla scadenza naturale della legislatura. Il primo ministro ha sciolto formalmente la Camera bassa giovedì scorso. (segue) (Git)