Giappone: elezioni generali, Ldp perderà seggi ma manterrà maggioranza (5)

- Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) si è impegnato ad elevare la classe media del Paese tramite una "nuova forma di capitalismo" che ponga l'accento sulla crescita economica e la redistribuzione della ricchezza. Il partito ha presentato martedì 12 ottobre la propria piattaforma programmatica in vista delle elezioni generali del 31 ottobre prossimo: il programma, che si articola in sette aree principali, pone anche un focus sulle misure per la definitiva uscita dalla fase di crisi pandemica e sull'aumento della spesa per la difesa. Tra le priorità del Pld figura anche il blocco e l'inversione del deflusso tecnologico, che dagli anni Ottanta ad oggi ha progressivamente relegato il Giappone ad una posizione di comprimario in una serie di settori chiave dell'economia globale, a cominciare dai semiconduttori. (segue) (Git)