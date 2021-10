Usa: elezioni Virginia, Biden evoca lo spettro di Trump per mobilitare i democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico è deciso a conquistare il controllo dello Stato della Virginia, che andrà al voto il 2 novembre e fornirà una cartina di tornasole in vista delle prossime elezioni di medio termine. Ieri, 26 ottobre, Biden ha tenuto il secondo comizio a sostegno del candidato governatore democratico, Terry McAuliffe, noto per la sua vicinanza personale al presidente. Agli elettori democratici, Biden ha detto che l'elezione rappresenta un nuovo referendum sul suo predecessore Trump, che scalpita per ricandidarsi alla Casa Bianca nel 2024. Il candidato governatore repubblicano, Glenn Youngkin, "non consente a Donald Trump di fare campagna per lui nello Stato", ha detto Biden a circa 2.500 elettori democratici riuniti ad Arlington. "Cosa cerca di nascondere? C'è forse un problema con Trump qui in Virginia? E' imbarazzato?". I Repubblicani hanno ignorato ignorato il presidente, esprimendo fiducia nei sondaggi da cui emerge una forte mobilitazione dell'elettorato conservatore nello Stato. In Virginia il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha sopravanzato l'ex presidente Donald Trump di 10 punti alle elezioni di novembre 2020, ma il brusco calo dei consensi subito dall'inquilino della Casa Bianca negli ultimi mesi ha convinto i Democratici della necessità di mobilitare l'elettorato. (segue) (Nys)