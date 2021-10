Usa: elezioni Virginia, Biden evoca lo spettro di Trump per mobilitare i democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caos innescato al Congresso federale Usa dallo scontro interno ai Democratici sull'agenda del presidente Joe Biden potrebbe influire sull'esito dell'elezione per il nuovo governatore della Virginia, Stato che i Democratici puntano a sottrarre ai Repubblicani. Il voto, in programma nel mese di novembre, è ritenuto da molti osservatori e dagli stessi partiti politici Usa una cartina di tornasole in vista delle elezioni di medio termine del prossimo anno, che segneranno la metà del primo mandato del presidente Biden. La Virgina, in particolare, desta interesse per la sua prossimità geografica a Washington e per la vicinanza a Biden del candidato governatore democratico, Terry McAuliffe. Quest'ultimo rischia di pagare il recente calo di popolarità del presidente, e le divisioni interne ai Democratici al Congresso in merito ai due piani di spesa per il welfare e per le infrastrutture, che nelle intenzioni della Casa Bianca dovrebbero costare complessivamente ben 4.500 miliardi di dollari. Nelle scorse settimane McAuliffe si è schierato con l'ala moderata del Partito democratico e dunque, di fatto, contro la presidenza, affermando che i piani di spesa allo studio di quest'ultima sono "troppo onerosi". Il candidato governatore repubblicano, Glenn Youngkim, si è invece detto favorevole al piano per le infrastrutture da mille miliardi di dollari. (Nys)