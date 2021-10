Giappone: Covid, vaccinato oltre il 70 per cento della popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 70,1 per cento della popolazione giapponese è stata pienamente vaccinata contro la Covid-19, secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dal governo di quel Paese ieri, 26 ottobre. Il dato pone il Giappone tra i primi tre Paesi del G7 per percentuale di vaccinati contro il coronavirus, nonostante gli iniziali ritardi nell'avvio della campagna nazionale di vaccinazione all'inizio di quest'anno. Tra i cittadini di età superiore a 65 anni il tasso di vaccinazione è del 90,4 per cento, contro il 60,8 per cento delle persone di età compresa tra 30 e 39 anni e il 57 per cento dei cittadini di età compresa tra 20 e 29. Secondo la stampa Giapponese, il Giappone è secondo per numero di vaccinati soltanto a Italia e Canada, Paese che al 16 ottobre aveva vaccinato il 72,65 per cento della sua popolazione. Stati Uniti e Regno Unito, che avevano impresso una forte accelerazione alle vaccinazioni all'inizio del 2021, hanno visto rallentare il tasso di somministrazioni dopo aver raggiunto il 60 per cento. (segue) (Git)