Germania: Adrian (Dihk), no ad autarchia contro strozzature dell'offerta

- Non avrebbe senso per la Germania passare a “una forma di economia nazionale autarchica” per faf fronte alle strozzature dell'offerta, che si registrano attualmente su scala globale. È quanto affermato dl presidente della Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), Peter Adrian, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Handelsblatt”. In questo modo, Adrina ha inteso mettere in guardia il prossimo governo federale dall'attuare misure eccessive per reagire all'offerta carente, per esempio nel settore dei semiconduttori. In particolare, il presidente della Dihk ha dichiarato: “Le nostre catene di approvvigionamento sono molto complesse e l'attuale carenza è dovuta anche ai grandi programmi di stimolo economico negli Stati Uniti e in Cina”. (segue) (Geb)