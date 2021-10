Germania: Adrian (Dihk), no ad autarchia contro strozzature dell'offerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia, ha evidenziato Adrian, “vi sono alcune prove che la situazione si normalizzerà nel prossimo anno”. Il presidente della Dihk ha poi avvertito che la carenza di lavoratori, soprattutto qualificati, potrebbe presto trasformarsi di nuovo in un problema per la Germania. Un rimedio potrebbe essere fornito dall'impegno del governo federale “per la formazione e il perfezionamento, così come “dall'aumento dell'immigrazione”. A tale scopo, per Adrian la legge in materia deve essere “applicata con decisione dopo la pandemia di Covid-19, ad esempio accelerando il rilascio dei visti” per l'ingresso in Germania. (Geb)