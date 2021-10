Corea del Sud: morto ex presidente Roh, governo autorizza funerali di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Corea del Sud, Roh Tae-woo, primo leader democraticamente eletto del Paese, è morto ieri all'età di 88 anni. Era malato da anni, e le sue condizioni fisiche erano peggiorate di recente per un "disordine degenerativo". Il primo ministro sudcoreano, Kim Boo-kyum, ha annunciato che l'ex presidente verrà onorato con funerali di Stato in segno di riconoscimento per il suo contributo allo sviluppo sociale, politico ed economico del Paese, a dispetto del suo ruolo nel golpe militare del 1979 e nella sanguinosa repressione di proteste popolari. Kim ha dichiarato però che il governo riconosce il contributo storico di Roh, che venne eletto 13mo presidente sudcoreano nel 1988, dopo il golpe e dopo aver scontato una pena detentiva. Un piano per l'organizzazione di una cerimonia funebre di Stato è stato discusso nel corso di un consiglio dei ministri questa mattina. "Nonostante gli errori storici connessi al golpe del 12 dicembre 1979, Roh ha contribuito a politiche come gli accordi inter-coreani di base. Abbiamo anche considerato i suoi sforzi tesi a risarcire il Paese per il golpe", ha detto il primo ministro. La morte del presidente ha dato il via a un periodo di lutto di cinque giorni che culminerà nel funerale sabato 30 ottobre. La salma di Roh non verrà inumata nel Cimitero nazionale, in accordo con la legge vigente che nega tale riconoscimento a figure condannate a pene detentive. (Nys)