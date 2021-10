Asia-Pacifico: la Cina corteggia Malesia e Vietnam per far progredire la candidatura al Tpp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha approfittato del vertice annuale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) che si è aperto ieri, 26 ottobre, per tentare di erodere il fronte politico contrario all'ingresso di quel Paese nell'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che fornisce un resoconto del summit Asean-Cina tenutosi come di consueto a margine del vertice. Durante gli incontri in formato virtuale con i leader dell'Asean, il primo ministro cinese Li Keqiang ha sollecitato l'Associazione e la Cina ad approfondire la loro integrazione economica, e a rendere operativo il prima possibile un altro accordo di libero scambio regionale di cui la Cina è già membro, il Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep). Li ha proposto un rafforzamento della cooperazione in aree come il mutamento climatico, la scienza, la tecnologia e l'innovazione. Il tema della "integrazione economica" ha rappresentato, secondo "Nikkei", un riferimento alla candidatura di Pechino al Cptpp, di cui sono membri Vietnam, Malesia, Singapore e Brunei. Alcuni dei Paesi membri dell'Asean primo tra tutti il Vietnam - sono protagonisti con la Cina di dispute territoriali per il controllo del Mar Cinese Meridionale; Pechino sta tentando di blandire Hanoi con una offensiva diplomatica su più fronti: il Vietnam è stato ad esempio uno dei principali beneficiari delle donazioni cinesi di vaccini contro la Covid-19. Durante il summit di ieri Li ha dichiarato che "la pace nel Mar Cinese Meridionale è interesse comune della Cina e dei Paesi Asean", e che Pechino e l'Associazione dovrebbero "espandere la cooperazione marittima pratica" e accelerare i negoziati per un codice di condotta regionale. (segue) (Fim)