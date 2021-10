Germania: governo, autorizzazione Nord Stream 2 non mette in pericolo sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorizzazione della Germania all'entrata in funzione del gasdotto Nord Stream 2, che collega il Paese alla Russia attraverso il Mar Baltico, non mette in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti di gas né per la Repubblica federale tedesca né per l'Ue. È quanto afferma il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco in un'analisi inviata all'Agenzia federale per le reti (Bnetza), competente ad autorizzare l'avvio delle operazioni del Nord Stream 2. L'ente avrà tempo fino all'inizio di gennaio prossimo per pronunciarsi sulla questione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il ministero dell'Economia e dell'Energia tedesco non ha esaminato l'indipendenza della gestione del gasdotto, che in base alla normativa dell'Ue in materia di energia non può conincidere con il fornitore del gas. Il tema sarà oggetto di valutazione da parte della Bnetza. (Geb)