Israele: Usa esprimono preoccupazione per nuovi insediamenti in Cisgiordania (2)

- Anche l'Unione europea chiede al governo di Israele di fermare la costruzione di insediamenti nei territori palestinesi occupati. Lo ha dichiarato ieri, 25 ottobre, il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha ricordato che le autorità israeliane hanno annunciato la pubblicazione di offerte per la costruzione di più di 1.300 unità abitative negli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati e un'altra offerta per la costruzione di altre 83 unità a Givat Hamatos a Gerusalemme Est. "Gli insediamenti sono illegali secondo il diritto internazionale e costituiscono un grande ostacolo al raggiungimento della soluzione dei due Stati e di una pace giusta, duratura e globale tra le parti. L'Unione europea ha costantemente chiarito che non riconoscerà alcun cambiamento dei confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, se non quelli concordati da entrambe le parti", ha scritto il Seae in una nota. "Chiediamo al governo di Israele di fermare la costruzione degli insediamenti e di non procedere con le gare d'appalto annunciate", ha aggiunto il Seae. (Nys)