Honduras: elezioni generali, Osa invia missione di osservazione preliminare

- La missione di osservazione elettorale dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa) si recherà questa settimana in Honduras per effettuare una visita preliminare in vista delle elezioni presidenziali, indette nel Paese centroamericano per il 28 novembre. Lo riferisce l'Osa in una nota pubblicata su Twitter. La missione, guidata dall'ex presidente del Costa Rica Luis Guillermo Solís, terrà incontri con giustizia elettorali, rappresentanti dei poteri dello Stato, candidati, rappresentanti della società civile e altri attori rilevanti. Gli osservatori, secondo quando riferito nella nota, verificheranno l'andamento del processo elettorale e ascolteranno opinioni e preoccupazioni riguardo le elezioni e la situazione politico-elettorale del Paese.Questa sarà la dodicesima missione che l'Osa inviata in Honduras e sarà composta da più di 80 specialisti e osservatori internazionali, che inizieranno ad arrivare nel Paese a metà novembre e saranno dislocati in tutti i dipartimenti durante la settimana delle elezioni. "Come parte dell'analisi sostanziale che effettuerà sul processo elettorale, la missione avrà esperti in organizzazione e tecnologia elettorale, partecipazione politica delle donne, giustizia elettorale, voto all'estero e finanziamento politico", ha riferito l'Osa. Il 28 novembre i cittadini dell'Honduras eleggeranno, oltre al presidente della Repubblica, anche 298 sindaci e 298 vicesindaci, oltre a 2.092 consiglieri municipali, 128 deputati dell'Assemblea nazionale e 20 deputati al Parlamento centroamericano.(Mec)