Usa: fonti stampa, Fca pronta a patteggiamento per chiudere indagine su emissioni

- La Fiat Chrysler Automobiles (Fca) sarebbe pronta ad un accordo di patteggiamento per chiudere un'indagine di frode pluriennale riguardante le emissioni dei pickup Ram e dei veicoli sportivi Jeep con motori diesel. Lo scrive la stampa Usa. Gli avvocati di Fca e i funzionari del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti starebbero mediando un patteggiamento la cui portata potrebbe essere svelata nelle prossime settimane e che includerebbe sanzioni pecuniarie tra i 250 e i 300 milioni di dollari. Tale risoluzione da parte di Fca, che ora fa parte del gruppo Stellantis, arriverà più di quattro anni dopo che Volkswagen si è dichiarata colpevole in un caso analogo, riguardante le emissioni diesel di quasi 600 veicoli prodotti dal marchio tedesco. L'indagine riguardante Fca si concentra su circa 100 mila veicoli con motore diesel che presumibilmente non hanno ottemperato ai requisiti sulle emissioni.(Nys)