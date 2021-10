© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla cerimonia della posa della prima pietra del Nuovo edificio della Didattica dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. L'evento si svolge presso via Alvaro del Portillo 21, Roma. (ore 9:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa alla conferenza conclusiva del progetto pilota di Screening neonatale per la Sma. L'evento si svolge presso la Sala Italia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Largo Francesco Vito, 1, Roma. (ore 11:30)- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato partecipa all'inaugurazione della nuova degenza multidimensionale della Radioterapia oncologica del Policlinico A. Gemelli. L'evento si tiene presso l'Aula Brasca del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs – Largo A. Gemelli 8, Roma. (ore 15) (segue) (Rer)