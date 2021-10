© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione del convegno sulla mobilità urbana del futuro, organizzato da Aeroporti di Roma. L’evento, con il patrocinio di Enac, rappresenta un’occasione di dialogo sull’aeroporto del futuro in cui saranno presentate soluzioni di next generation mobility ed in particolare di Urban air mobility, una delle forme di mobilità sostenibile più promettente e accattivante per il trasporto di persone e merci attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici a decollo verticale, che l’avanzamento della tecnologia renderà disponibile a breve per gli operatori di mercato. Aeroporto di Fiumicino, porta 3 – T3 Partenze. (ore 8:30)- Cerimonia di posa della prima pietra del nuovo edificio della didattica presso l'Università Campus Bio-Medico (Ucbm) di Roma. Tra i presenti: Felice Barela, presidente Ucbm; Raffaele Calabrò, Rettore Ucbm; Giuseppe Garofano, presidente Cbm SpA; Gianni Letta; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio e Giancarlo Giorgetti, Ministro dello Sviluppo Economico. Via Regdo Scodro, 42 a Trigoria (Roma). (ore 9:30) (segue) (Rer)