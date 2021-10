Stellantis: Fim-Cisl, positivo accordo, con garanzie industriali e occupazionali per il Polo produttivo di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo accordo "abbiamo costruito le garanzie industriali e occupazionali per il Polo di Torino. Il consolidamento delle produzioni Maserati a Mirafiori, affiancato da un impegno preciso di garanzia sull’investimento a partire dal 2024 della futura piattaforma elettrica folgore di Maserati, che consentirà un ammodernamento a tutte le auto Maserati con nuove motorizzazione, assegna una prospettiva al sito produttivo e le condizioni per avere delle certezze sugli aspetti occupazionali". Lo dichiarano Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim-Cisl, e Davide Provenzano, segretario generale Fim TorinoFim. "La conferma degli investimenti previste dal piano 2019, comportano per Torino la partenza delle due nuove Maserati Gt e Gc. L’accordo prevede la partenza produttiva di Gt Gc a partire dal 2022, con versione full-elettric per il 2023, ed è stato precisato che la nuova linea produttiva dei modelli Maserati e quella della 500e manterrà l’attuale capacità produttiva. La linea della 500e tornerà su due turni raddoppiando l’attuale produzione dal 10 gennaio 2022. I restanti lavoratori diretti di Grugliasco verranno collocati sulle due linee di Mirafiori, questa operazione avverrà dal fermo produzione di Agap previsto per 17.12 e partenza produzione del secondo turno della 500 previsto il 10.1 e la partenza di Ghibli e Quattroporte previsto il 17 di gennaio 2022". (segue) (Com)