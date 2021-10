Uruguay: Lacalle Pou incontra dissidente cubana Rosa Maria Payà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, ha incontrato a Montevideo la dissidente cubana, Rosa Maria Payà. "Si è trattato di un incontro di ringraziamento a Lacalle Pou principalmente per la chiarezza e la sua sincerità a sostegno del reclamo di libertà e sovranità del popolo cubano", ha dichiarato Payà alla stampa al termine della riunione. "Lo abbiamo apprezzato ascoltando il suo intervento al vertice della Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi (Celac) di fronte al burattino dei militari cubani, il signor Diaz Canel", ha aggiunto la dissidente. "Abbiamo bisogno del sostegno della comunità internazionale in special modo, e sono in Uruguay per costruire questo appoggio al diritto alla democrazia del popolo cubano da parte del presidente Lacalle e del governo dell'Uruguay", ha aggiunto. Nessuna dichiarazione ufficiale è provenuta invece da parte della presidenza uruguaiana al termine della riunione. (segue) (Abu)