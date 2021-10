Usa: "Wp", nuova legge su tassazione colpirà le dieci persone più ricche del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori democratici statunitensi si stanno preparando a proporre la versione definitiva della legge per un nuovo aumento delle tasse sui redditi più elevati, una misura che andrà a colpire le dieci persone più ricche del Paese. Lo scrive il quotidiano "Washington Post", sottolineando che nell'elenco sono inclusi il fondatore di Tesla, Elon Musk, e il patron di Amazon Jeff Bezos. Le stime variano ampiamente su quanti fondi esattamente il piano porterebbe nelle casse federali. Alcuni giuristi, tuttavia, sostengono che l’iniziativa potrebbe essere bloccata dalla Corte suprema. I colloqui, intanto, si stanno evolvendo rapidamente. I negoziatori al Senato federale statunitense sono pronti ad avanzare una proposta finale sulla legge per la tassazione dei redditi più elevati, considerata dall'amministrazione del presidente Joe Biden come la principale fonte di entrate con la quale finanziare parte dell'agenda economica. Lo scrive il quotidiano "The Hill", sottolineando che la proposta si applicherebbe solo ai contribuenti con imprese che fatturano oltre un miliardo di dollari l'anno o a persone che guadagnano fino a 100 milioni di dollari per tre anni consecutivi. Secondo una fonte coperta citata dalla testata statunitense, la misura si applicherebbe a circa 700 contribuenti e si prevede che raccolga centinaia di miliardi di dollari. "Sarebbe un grosso errore non chiedere ai miliardari di pagare una quota equa", ha affermato il presidente della commissione per le Finanze del Senato Ron Wyden (democratico dell'Oregon).(Nys)