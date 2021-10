Ecuador: 18 arresti nel corso di proteste anti-governative causa aumento prezzi del carburante (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre alla questione del caro prezzi dei combustibili le diverse sigle portano avanti ognuna rivendicazioni specifiche con le quali pure deve confrontarsi il governo di Lasso. Il sindacato dei lavoratori (Frente unitario de los Trabajadores - Fut) si oppone alla riforma del lavoro che promuove l'esecutivo denunciando un tentativo di aumentare la precarietà nel mercato. Secondo il segretario generale del Fut, Angel Sanchez, il presidente Lasso vuole approfittare inoltre dello Stato di emergenza decretato per fare fronte alla crisi di sicurezza nel Paese per approvare leggi "a danno della società". I coltivatori, e in particolare i produttori di banane, accusano di essere stati ingannati con il prezzo della frutta fissato dal governo per il 2022. La confederazione di movimenti indigeni Conaie chiede la derogazione degli ultimi aumenti dei prezzi delle benzine e dei recenti decreti con i quali si autorizza un'espansione dello sfruttamento minerario e petrolifero. Allo stesso modo la Coordinadora nacional campesina convoca alla protesta contro "un modello economico che esclude". (segue) (Brb)