Ecuador: 18 arresti nel corso di proteste anti-governative causa aumento prezzi del carburante (4)

- Il presidente Lasso da parte sua ha affermato in dichiarazioni alla stampa che il governo è "disposto al dialogo" ma che "verrà imposto l'ordine" se necessario e che "non verranno tollerati i blocchi stradali". "La democrazia è l'unico percorso alla prosperità, non la violenza, l'arroganza e la prepotenza", ha affermato il presidente. Lasso ha quindi annunciato che proprio nella giornata di oggi prevede inviare in Parlamento con carattere urgente un contestato progetto di legge sulla sostenibilità fiscale. Il presidente ha criticato duramente il leader della Conaie, Leonidas Iza, già protagonista delle proteste del 2019. "Vedo chiaramente che il suo proposito non è il benessere del popolo ma proseguire la logica della violenza". Il portavoce del governo, Carlos Jijon, si è espresso sulla stessa linea affermando che si rispetta il diritto alla protesta ma che "tutti sono obbligati a rispettare la legge" "Chi viola la legge deve attenersi alle conseguenze", ha detto. (segue) (Brb)