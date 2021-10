Cile: Pinera proroga stato di emergenza in quattro province del sud causa nuove tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha prorogato questo martedì lo stato di emergenza costituzionale nelle regioni di Bio Bio, Araucania, Cautin e Malleco, nel sud del Paese, in risposta all'escalation di tensione registrato negli ultimi giorni. Lo riferisce il quotidiano "La Nacion". Il capo dello stato aveva disposto la prima volta misura il 13 ottobre a seguito di numerosi episodi di violenza registrati negli ultimi mesi da parte di gruppi armati legati al terrorismo, al traffico di droga e alla criminalità organizzata. La decisione è stata annunciata dopo una visita nella regione da parte del presidente. "Le regioni di Bío Bío e Araucanía hanno sofferto duramente gli effetti della violenza, degli attacchi di bande della criminalità organizzata, terroristi, narcotrafficantii, e altri criminali che agiscono con grande violenza, che utilizzano armi di grosso calibro, che non rispettano niente e nessuno, e che hanno causato paura e dolore nelle famiglie di queste regioni e di tutto Paese", ha riferito il presidente. L'intento della misura è "avere tutti i mezzi e le capacità che la Costituzione e le leggi ci concedono, per poter affrontare più efficacemente la criminalità, il narcotraffico, il terrorismo e la violenza" e ristabilire così "l'ordine pubblico e lo stato di diritto", ha aggiunto Pineira. (segue) (Abu)