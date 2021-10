Kosovo: premier Kurti su rapporto Commissione Ue, grandi progressi da governo in 6 mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kurti ha proseguito sottolineando che nel campo della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, nel periodo compreso tra aprile e ottobre 2021, sono state effettuate 519 operazioni di ricerca e 283 operazioni di polizia. "Di conseguenza, 29 gruppi criminali sono stati colpiti", ha aggiunto il premier kosovaro. "Abbiamo anche intensificato la lotta al contrabbando, all'evasione fiscale e alla criminalità in tutto il territorio della Repubblica. Ci sono quindi risultati concreti in questo periodo che, come dicevo all'inizio, è completamente diverso dal precedente", ha proseguito. (segue) (Alt)