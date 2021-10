Balcani: Ue e Usa, rafforziamo impegno comune per percorso integrazione europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sottolineiamo l'importanza del dialogo facilitato dall'Ue, che è il meccanismo chiave per affrontare la normalizzazione globale delle relazioni tra Serbia e Kosovo. Dopo le recenti settimane di tensione nel nord del Kosovo, incoraggiamo entrambe le parti a impegnarsi in una continua e sostenuta de-escalation e ad evitare azioni che minacciano la stabilità. Accogliamo con favore e sosteniamo l'impegno del Kosovo a combattere la corruzione e il crimine organizzato, e ribadiamo che la violenza contro civili, giornalisti, polizia o altre autorità è inaccettabile", hanno proseguito. "Chiediamo a tutte le forze politiche del Montenegro di lavorare insieme per mantenere un orientamento strategico che rifletta il desiderio del popolo montenegrino di realizzare le riforme necessarie per trasformare in realtà le sue speranze di un futuro nell'Ue", hanno concluso. (Seb)