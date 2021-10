Balcani: ministra Esteri kosovara, alternative a processo di Berlino sono dannose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di Berlino offre sicurezza e sostenibilità per i Paesi dei Balcani, mentre le iniziative alternative per la regione non sono necessarie "e sono persino dannose". Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, in una video conferenza con la ministra britannica per gli Affari europei Wendy Morton. Il governo del Kosovo, secondo Gervalla, è impegnato all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del processo di Berlino. "Le iniziative regionali che vengono presentate come alternative al processo di Berlino e persino all'Ue, non sono necessarie e sono persino dannose", ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara in riferimento anche all'iniziativa promossa da Serbia, Nord Macedonia e Albania per la creazione di una mini area Schengen nei Balcani. (Alt)