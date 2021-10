Kosovo: leader Ldk Abdixhiku, rivalutazione giudici solo con sostegno Ue e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di rivalutazione dei giudici in Kosovo non può avvenire senza il coinvolgimento di Stati Uniti ed Unione europea. E' quanto affermato dal leader del partito di opposizione kosovaro Lega democratica del Kosovo (Ldk), Lumir Abdixhiku. Secondo l'esponente dell'Ldk, senza il coinvolgimento di Usa e Ue questo processo "necessario" sarebbe troppo "fragile". Nei giorni scorsi la presidente kosovara Vjosa Osmani ha detto di essere in disaccordo con le conclusioni del rapporto della Commissione europea sul processo di rivalutazione del sistema giudiziario in Kosovo. Parlando in conferenza stampa, Osmani ha sottolineato che il processo di rivalutazione va accelerato e non fermato. (segue) (Alt)