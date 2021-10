© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Al policlinico Universitario A. Gemelli Irccs (Aula Brasca), avrà luogo l’inaugurazione della nuova degenza multidimensionale della Radioterapia oncologica, con la presentazione del progetto “Art4ART”. Interverrà il Ministro della Cultura Dario Franceschini. Sarà presente Lavinia Biagiotti Cigna, presidente e Ceo di Biagiotti Group, ambasciatrice del progetto “Art4art”. (ore 15)- Conferenza stampa del presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e i rappresentanti della maggioranza municipale, per l'incontro con le rappresentanti del Congresso Nazionale Indigeno del Messico. Sarà presente all'incontro María de Jesús Patricio Martínez, nota anche come Marichuy, esperta di medicina tradizionale, di etnia Nahua e attivista per i diritti umani in Messico. Municipio VIII. (ore 11) (Rer)