Stellantis: Fim-Cisl, positivo accordo, con garanzie industriali e occupazionali per il Polo produttivo di Torino (2)

- "La Lastratura di Grugliasco - proseguono - cesserà nel 2024, perché verrà potenziata la Lastratura nel sito di Mirafiori. Per i lavoratori impiegati verranno anche esaminate possibilità di utilizzo in altri ambiti lavorativi del perimetro Torinesi. Si è ribadito inoltre che il piano non comporterà esuberi strutturali. L’accordo sindacale ha definito alcuni aspetti di sostenibilità sociale per noi importanti. Verrà predisposto un piano di formazione professionale che riguarderà tutti i lavoratori di Grugliasco e Mirafiori, in modo di consentire la potenzialità di competenze professionali sulle due linee produttive. Questo consentirà di tutelare le attuali professionalità e competenze ed eviterà che alcuni lavoratori siano più penalizzati di altri nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’accordo ha previsto una tutela riguardante la maturazione dei ratei nei casi di utilizzo degli ammortizzatori sociali. L’azienda si è impegnata inoltre ad avere un’attenzione specifica ai lavoratori a ridotte capacità Lavorative. Sui temi relativi all’organizzazione del lavoro e sull’ergonomia verranno esaminati e affrontati dalle Rsa nei singoli plant. In sede di incontro abbiamo inoltre ribadito sulla necessità di affrontare nei prossimi incontri anche gli altri aspetti legati agli enti centrali e di ricerca presenti nel perimetro torinese, per avere le garanzie di prospettive per il futuro di quegli ambiti della ricerca e progettazione fondamentali per le realtà Stellantis del nostro paese. È indispensabile inoltre proseguire nei prossimi incontri presso il Mise il confronto su tutte le altre realtà produttive e non del gruppo", concludono. (Com)