Legge Bilancio: Sbarra, incontro insufficiente, valuteremo come dare vita a mobilitazione (2)

- Secondo Sbarra, è un bene l’allargamento dell’ape sociale e Opzione Donna, o il rafforzamento del fondo sanitario, ma c’è il giudizio di assoluta insoddisfazione sulle insufficienti risorse programmate per finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali. Inoltre, ha aggiunto Sbarra, non ci sono risorse adeguate sulla legge per la non autosufficienza. Infine, “abbiamo posto il tema delle pensioni: è sbagliato ritenerle un lusso, un pregio o una regalia. Per noi sono un diritto fondamentale. Abbiamo chiesto misure di flessibilità sull’uscita dal lavoro a partire da 62 anni”, ha aggiunto. (Rin)