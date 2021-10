Cile: passa in commissione progetto legge su quarto prelievo anticipato fondi pensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo un bilancio stilato dalla sovrintendenza alle Pensioni del governo, sommando gli importi prelevati da luglio 2020, il valore complessivo dei prelievi straordinari effettuati sui fondi pensione privati del Cile, grazie alle tre leggi varate per consentire alla popolazione di far fronte all'emergenza Covid è di quasi 50 miliardi di dollari. Il documento rivela che sono state 26.184.013 le operazioni di pagamento effettuate ad oggi e che il totale prelevato rappresenta circa una quinta parte del totale dei 174 miliardi di euro di contributi capitalizzati dalle società che amministrano fondi pensione (Afp) ed equivale ad una iniezione di liquidità pari a circa il 2 per cento del Pil del Paese. Il primo prelievo, approvato a luglio del 2020, è stato quello più consistente, con oltre 17 miliardi di euro ritirati dal sistema da parte di oltre 10 milioni di cileni. (segue) (Abu)