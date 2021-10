Israele: Usa esprimono preoccupazione per nuovi insediamenti in Cisgiordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, esprime “profonda preoccupazione” per il progetto portato avanti dal governo di Israele per la costruzione di migliaia di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, definendo “inaccettabile" l'intenzione di legalizzare retroattivamente quelli già costruiti. "Siamo profondamente preoccupati per i piani del governo israeliano di far avanzare migliaia di unità di insediamento, molte delle quali nel profondo della Cisgiordania", ha detto Price in una conferenza stampa. "Ci opponiamo fermamente all'espansione degli insediamenti, che è completamente incompatibile con gli sforzi per abbassare le tensioni e garantire la calma, e danneggia le prospettive di una soluzione a due stati", ha aggiunto. (segue) (Nys)