Ecuador: 18 arresti nel corso di proteste anti-governative causa aumento prezzi del carburante (5)

- A cinque mesi dall'insediamento, Lasso affronta in queste settimane un contesto estremamente delicato dove oltre alla crisi della sicurezza, le proteste in corso, e una cronica situazione di minoranza in parlamento dove controlla appena 13 dei 137 seggi, lo vedono anche al centro dello scandalo dei Pandora Papers. L'inchiesta portata avanti dal "Consorzio internazionale dei giornalisti di investigazione" (Icij) gli attribuisce la titolarità di 14 società offshore a Panama. La camera ha deciso di aprire un'inchiesta per stabilire, tra l'altro, se Lasso abbia violato la legge che vieta ai candidati presidenziali di avere conti nei paradisi fiscali. Lasso da parte sua ha rifiutato venerdì per la seconda volta di comparire davanti alla Commissione garanzie costituzionali del Parlamento. "Non è necessario abbondare in nuovi argomenti", ha affermato il capo dello Stato in una lettera inviata al presidente della commissione. Lasso aveva affermato in precedenza di aver pagato negli ultimi anni l'equivalente di oltre 500 milioni di euro in tasse. (Brb)