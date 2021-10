Cile: Pinera proroga stato di emergenza in quattro province del sud causa nuove tensioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse delle azioni violente segnalate dal governo sono state rivendicate da gruppi auto denominati di "resistenza mapuche" che reclamano diritti di sfruttamento e di proprietà su terre considerate "ancestrali". La denominata Macrozona sud, che comprende le regioni del Biobio e della Araucania, ha vissuto un'ondata di violenza nell'ultimo anno con frequenti attacchi a macchine agricole e fattorie, blocchi stradali, e agguati con armi da fuoco. Secondo dati delle autorità gli episodi violenti in quest'area sono aumentati del 94 per cento nei primi 6 mesi del 2021. Un rapporto dei vertici della Polizia (Carabineros) dà conto in particolare dell'aumento della tensione nell'area a partire dall'uccisione in uno scontro a fuoco con la polizia, il 12 luglio di quest'anno, del membro della comunità mapuche Pablo Marchant. (Abu)