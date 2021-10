Usa: Covid, comitato Fda sostiene somministrazione Pfizer a bambini tra 5 e 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per le immunizzazioni della Food and drug administration (Fda, l'agenzia statunitense che regola i prodotti sanitari e farmaceutici) si è espresso a favore della somministrazione del vaccino Pfizer-BioNtech ai bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. Lo riporta l’emittente “Cbs”, sottolineando che si tratta di un passaggio decisivo verso le vaccinazioni per i più piccoli tra i cittadini Usa. La palla passa ora alla Fda stessa, ma la decisione dovrà poi essere vagliata anche dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). "Penso che ne abbiamo bisogno come strumento nel nostro armamentario per i bambini ad alto rischio, per questioni di equità, per i genitori che vorrebbero davvero proteggere i propri figli”, ha affermato il Mark Sawyer, uno dei membri del comitato prima del voto. Diciassette membri del comitato si sono espressi a favore della somministrazione, uno si è astenuto.(Nys)