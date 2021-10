Ecuador: 18 arresti nel corso di proteste anti-governative causa aumento prezzi del carburante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei coltivatori, del movimento studentesco e delle organizzazioni indigene riunite nel denominato "Parlamento dei popoli" hanno aderito alla giornata di "protesta e resistenza" nazionale convocata in Ecuador contro le politiche economiche del governo del presidente Guillermo Lasso. Al centro delle richieste del movimento già protagonista delle violente proteste di ottobre del 2019, oggi come allora, è il caro prezzi delle benzine. Per andare incontro alle richieste dei movimenti il presidente Lasso ha annunciato questa settimana la sospensione del sistema automatico di incremento dei prezzi, anche se parallelamente ha decretato un consistente aumento. Una mossa questa che i movimenti di protesta hanno definito come "una presa in giro". (segue) (Brb)